Aftenposten mener: Taliban har ansvaret nå

Donald Trump slår politisk mynt på en tragedie han selv har medansvar for.

Røyken stiger fra eksplosjonen utenfor flyplassen i Kabul torsdag.

8 minutter siden

Afghanistan har hatt en tragisk utvikling siden vestlige styrker satte en sluttdato for sin tilstedeværelse i landet. Torsdagens selvmordsangrep i Kabul er et nytt bunnpunkt. 85 mennesker er bekreftet drept, herunder 13 amerikanske soldater.

Natos formål med å gå inn i Afghanistan for snart 20 år siden var å sikre at landet ikke lenger skulle kunne være et arnested for terrorister. Al-Qaida skulle ødelegges. Nå har terrororganisasjonen IS tatt på seg ansvaret for torsdagens angrep. De er en erklært fiende av den islamistiske bevegelsen Taliban, som har tatt makten i Afghanistan med vold.