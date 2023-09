Hatten av for Norsk Folkehjelps mineryddere

Bosnia er ryddet for klasevåpen. Men sisyfoskampen mot grusomme minefelt føres videre.

I Vraca, like sør for Sarajevo, døde tre barn på 12 og 11 år da en mine gikk av en aprildag i år 2000. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 14:00

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det var et lyspunkt i en dyster tid. Bosnia-Hercegovina ble fredag erklært ryddet og klarert for alle klasevåpen. Det aller meste av dette arbeidet er gjort i regi av Norsk Folkehjelp. Organisasjonen har fjernet 2157 klasebomber og frigitt 12,7 kvadratkilometer land. Men landminer har Bosnia fortsatt mange igjen av etter krigen i landet på 1990-tallet. Så ryddingen fortsetter.

Norsk Folkehjelp begynte med minerydding i liten skala i Kambodsja i 1992. Gjennom 30 år har organisasjonen på imponerende vis bygd seg opp til å bli en av verdens viktigste aktører på dette feltet.

Folkehjelpen engasjerte seg alt i mars i fjor i mineryddingsarbeid i Ukraina, bare noen uker etter at Russland gikk til sin fullskalainvasjon av landet. Det farlige hjelpearbeidet pågår i byer og landsbyer bare få mil unna frontlinjene. Der ruller krigen videre med full styrke – og med fortsatt utplassering av nye og stadig mer dødbringende miner.

Sisyfos het sliteren i gresk mytologi som strevde med å rulle en kampestein opp på et fjell. Steinen rullet ned igjen, men Sisyfos ga seg ikke.

Kampen mot miner og klasevåpen ligner mye på dette sisyfosarbeidet. Gode krefter forsøker å få verden til å kvitte seg med disse våpnene. De er grusomme fordi de dreper og lemlester så mange voksne og barn – også mange år etter at en krig er avsluttet.

I 1999 skrev Norge og 121 andre land under på minekonvensjonen som forbyr produksjon, forbruk, lagring og eksport av antipersonellminer. I 2008 kom en tilsvarende konvensjon mot klasevåpen. Da var Norge og daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) en viktig pådriver.

Men kriger innretter seg ikke alltid etter konvensjoner. USA bestemte seg i juli for å sende klasevåpen til Ukraina. Situasjonen på slagmarken var prekær for ukrainerne. Klasevåpen kunne utgjøre en forskjell. Og Human Rights Watch hadde dokumentert at russerne hadde brukt store mengder klasevåpen i Ukraina.

I Bosnia har mineryddingen pågått i 26 år. Fortsatt står mye arbeid igjen. Opprydningen i Ukraina blir større og kan komme til å vare i to-tre generasjoner. Det er blant de mange beksvarte realiteter i denne krigen. Gutter og jenter, kvinner og menn, kommer til å tråkke på miner og andre eksplosiver og få ødelagt livet på meningsløst vis, også mange, mange år etter at de like meningsløse krigshandlingene er avsluttet.

Det er til å miste motet av. Men Norsk Folkehjelp driver oppdrett og opplæring av minehunder i en leir i Bosnia. Hunder og mennesker drar videre til innsats for liv og helse i Ukraina. Det er tappert arbeid som avtvinger respekt.