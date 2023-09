Elbilister må også betale for veiene

Ikke-finansministeren gjør comeback.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) avlyser omleggingen av avgiftssystemet for bilen. Vis mer

Publisert: 05.09.2023 23:15

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

– Vi vil være veldig skeptiske til å gjøre avgiftsgrep som øker transportutgiftene rundt i Norge, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

Senterpartiets leder, som også er finansminister, lover at regjeringen ikke kommer til å innføre ny veibruksavgift på elbiler.

Denne avklaringen kommer etter at Bergens Tidende har omtalt utredningen av fremtidens avgiftssystem. Der kan elbilistene komme til å betale mye mer enn de gjør i dag.

Om ikke mange år vil mesteparten av all trafikk på veiene foregå med elektriske motorer. Det er bra, men skaper økonomisk trøbbel.

Elbilrevolusjonen i Norge har kommet som følge av en ekstrem subsidiering av elbiler. En elbilist har sluppet moms, engangsavgift, mesteparten av bompengene og veibruksavgift. Slik kan det ikke fortsette når elbilen er det normale. Da må og bør også disse betale for bruken av veien.

Dette er startpunktet for utredningen Vedum bare avfeier.

Utredningen har belyst såkalt veiprising, men foreslår i første omgang en kilometerbasert avgift for elbiler. Det er en enklere og ukomplisert løsning som ikke innebærer GPS-basert overvåking. En ulempe er at man ikke kan prise kjøring i by dyrere enn kjøring på bygda, slik mange transportforskere mener er fornuftig.

Dilemmaene er mange når man skal designe et slikt system. Men Vedums tilnærming ser ut til å være at fremtidens bilister ikke skal betale for veibruk i det hele tatt. I så fall blir spørsmålet hvordan han skal hente inn de nærmere 20 milliardene som i dag kommer fra bruksavgiftene. Skal han sette opp bompengene kraftig? Eller tenker Vedum at staten kan klare seg uten inntektene og heller slutte å bygge og vedlikeholde veier her til lands?

Veibruksavgiften er snart hundre år gammel. Hele ideen er at bilistene skal betale for kostnadene de påfører samfunnet, som støy, lokal forurensning, veislitasje og ulykker. Slike kommer selv om bilen går på strøm.

Å avlyse hele omleggingen av bilavgiftene er uansvarlig. Problemstillingen vil presse seg frem. Spørsmålet må være hvordan avgiftssystemet skal endres. Ikke om. Det burde være åpenbart for enhver finansminister. Dessverre oppfører Vedum seg mer som den lettvinte opposisjonspolitikeren han en gang var.