Aftenposten mener: En alvorlig urett mot vanskeligstilte

Nok en gang er folk kastet i fengsel på uriktig grunnlag.

Folk er sendt i fengsel fordi de ikke kan betale bøter. Måten det har vært gjort på, har ikke vært lovlig, fastslår Riksadvokaten.

21 minutter siden

Nok en gang er rettsstaten rammet av urett på rusfeltet. I fjor ble det klart at politiet over lang tid hadde brukt uforholdsmessig mye makt og tvangsmidler overfor rusbrukere. Nå viser det seg at mange er sendt i fengsel på galt grunnlag.

Riksadvokaten beordret øyeblikkelig løslatelse etter at hans vurdering ble offentliggjort for to uker siden. 22 innsatte slapp fri samme fredag.