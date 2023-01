Korrupsjon er en akutt trussel for Ukraina

30.01.2023 07:04

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt opp en rekke topper i regjeringen den siste uken.

Ukraina må slå hardt ned på korrupsjon. Det er livsviktig for den krigsherjede nasjonen.

En skandale har rystet Ukraina den siste uken. Flere topper i regjeringen har fått sparken. Blant dem som måtte gå, er to viseministre og nestlederen ved president Volodymyr Zelenskyjs kontor. Flere guvernører har også fått avskjed. Den fungerende ministeren for lokal utvikling er dessuten arrestert og mistenkt for å ha tatt imot bestikkelser.

Krisen er blant annet et resultat av avsløringer i ukrainske medier. De har avdekket at forsvaret har overbetalt leverandører grovt for matvarer.

