Endelig er den her. De tørre paragrafers festdag.

Hurra for Norge i rødt, hvitt og blått. Og Ukraina i blått og gult.

Spis is og pølser. Heis flagget for demokratiet og den fornuftige jus.

17.05.2023 08:08

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

17. mai er ikke først og fremst en hipp-hurra-for-Norge-dag. Bare se hva det står i kalenderen. 17. mai er grunnlovsdagen.

17. mai er ikke en dag for nasjonal sjåvinisme, men en dag for å feire friheten, rettsstaten og folkesuvereniteten.

Stort sett alle 17. mai-talere har vidsyn til å legge inn et avsnitt eller to om dagens internasjonale sider. Den gode taler vet å fortelle at nordmenn har en forpliktelse til å tenke på flere enn seg selv.

Men poenget bør tydeliggjøres mer enn som så. I Grunnloven står det ingen ting om vakre fjell og daler, ingen ting om Norge, kjempers fødeland, null og niks om hardingfele, sagatid og vikingkongers seire. Selv ikke Dovrefjell er nevnt.

Det fedrene på Eidsvoll holdt på med i 1814, var filosofi og rettstenkning hentet fra utlandet. De lot seg tungt inspire av britiske John Locke. Vitsen med å ha en stat, forklarte Locke, var å ta vare på enkeltmenneskers liv, frihet og eiendom. Fra franskmannen Jean-Jacques Rousseau hentet de læren om folkesuvereniteten. Fra Charles Montesquieu fikk de maktfordelingen og skillet mellom en lovgivende, en utøvende og en dømmende makt.

Flere enn 20 av riksforsamlingens menn hadde fulgt de samme forelesningene om statsrett ved universitetet i København. Professor Johan Frederik Wilhelm Schlegel ble å regne som en slags bestefar for hele Grunnloven. Og selvsagt lot de seg tungt inspirere av den franske og amerikanske revolusjon.

Eidsvollsmennene var noen radikalere. Det som i Norge var en frihetskamp, ble ute i Europa mer sett på som et stykke oppvigleri og en utfordring mot den internasjonale rettsorden. Fedrene på Eidsvoll tok knekken på det kongelige eneveldet. Inn kom, både i Norge og etter hvert i de fleste land i Europa, de grunnleggende prinsippene som vi feirer i dag. Individets ukrenkelighet. Nasjonenes selvbestemmelsesrett. Demokrati.

For tiden føres en brennende kamp for disse verdiene. Mennesker dør for dem hver eneste dag, i Bakhmut, i Zaporizjzja, mens en forblindet diktator og krigsherre i Kreml vil gjenreise Russland som det slaviske moderlandet.

Spis pølser. Spis is. Rop hurra for alt som er å glede seg over i vakre mai. Og så må flaggene sendes til topps – for frihet og demokrati i Norge, Ukraina og til slutt kanskje også i Russland.