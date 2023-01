Aftenposten mener: Charlie Hebdo gjør verden en tjeneste

06.01.2023 16:45

Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, forlanger en forklaring fra Frankrike.

Irans herskere liker ikke å bli gjort narr av.

Lørdag er det syv år siden redaksjonen i satiremagasinet Charlie Hebdo ble utsatt for terror. 12 mistet livet. Paris-magasinets synd var at det hadde publisert respektløse tegninger av profeten Muhammed.

Personer med makt og symboler for makt – også religiøse – skal kunne harseleres med i et fritt samfunn. Det slo ikke dem bak attentatet. Eller mer presist: De vil ikke ha noe fritt samfunn. Idealet er et religiøst diktatur, som Iran.

