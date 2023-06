Ny tiltale er alvor for Donald Trump

Donald Trump kaller den nye tiltalen «ond og avskyelig». Bildet er fra et folkemøte i Bedminster i New Jersey tirsdag.

15.06.2023 21:07

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

For andre gang på ganske kort tid har USAs tidligere president møtt som tiltalt i retten og erklært seg ikke skyldig. Saken i New York om brudd på regnskapsregler og regler om valgkampfinansiering er neppe veldig alvorlig for ham. Den nyeste saken i Florida er av et helt annet kaliber.

Når en president går av, skal alle offentlige dokumenter hans administrasjon var i besittelse av, leveres til USAs nasjonalarkiv.