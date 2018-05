Aftenposten mener: Det viktigste er at Iran holder seg til avtalen

Mandag denne uken holdt Israels statsminister Benjamin Netanyahu en pressekonferanse der han la frem det han hevdet var beviser for at Iran har løyet om landets atomvåpenprogram.

Netanyahu mener at atomavtalen, som trådte i kraft i 2016, bygger på en bløff. Han anklager Iran for å ha hatt «et hemmelig våpenprogram som de i årevis har skjult for verdenssamfunnet».

Det var en velregissert forestilling, innledet med en patosfylt kunngjøring av at verdenssamfunnet denne kvelden skulle få se noe Iran i årevis har holdt skjult. Med store bokstaver på tavlen bak seg fremførte Netanyahu kjernen i budskapet: «Iran løy».

Israel skal ha avdekket at Iran i 2017 flyttet sitt «hemmelige atom-arkiv» til det som ifølge Netanyahu ser ut som et uskyldig lager i Teheran. Videre skal Israel ha fått tilgang til 183 CD-plater med tilsammen 55.000 dokumenter fra det såkalte atomarkivet, hvilket nå er delt med USA, fortalte statsministeren.

Det er forbløffende at Netanyahu valgte å kunngjøre dette med en slik ståhei, ettersom Det internasjonale atomenergibyrået IAEA også tidligere har konkludert med at Iran tidligere har løyet om atomvåpenprogrammet – altså ikke om avtalen. Det var således ingen ny avsløring statsministeren kom med.

Netanyahu gjorde ellers et poeng av at Iran har beholdt kunnskapen om atomvåpen for fremtidig bruk. Det er et underlig argument. Som enkelte eksperter allerede har påpekt, kan man ikke viske ut slik kunnskap. Hva atomavtalen angår, må det avgjørende være hvorvidt iranerne holder seg til den eller ikke.

Det var også tilbakemeldingen fra EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

– Så vidt jeg kan se, setter ikke statsminister Benjamin Netanyahu spørsmålstegn ved Irans overholdelse av avtalen, sa Mogherini.

Hun påpekte videre at det er IAEA som skal ta stilling til hvorvidt Iran holder seg til avtalen eller ikke.

En vesentlig del av Netanyahus budskap var at Iran kan reaktivere atomprogrammet når som helst. Både Frankrikes utenriksdepartement og den britiske utenriksministeren Boris Johnson reagerte ved å si at dette gjør atomavtalen enda viktigere.

Dersom regimet i Iran hadde et hemmelig atomprogram før avtalen ble inngått, er det ikke spesielt overraskende. Atomvåpen er en svært effektiv garanti mot invasjon.

Det avgjørende må imidlertid være at Iran holder seg til avtalen, nettopp for å unngå videre utvikling av atomvåpen. IAEA har ennå til gode å finne spor av noe som skulle peke i annen retning. Dersom Netanyahu overbeviser USA om å trekke seg fra avtalen på dette grunnlaget, er det tragisk.