Aftenposten mener: Å erklære Koreakrigen over er mest av alt symbolpolitikk

Nord-Koreas diktator, Kim Jon-un, og Sør-Koreas president, Moon Jae-in, er enige om å slutte fred etter Koreakrigen, arbeide for atomnedrustning samt generelt å bedre forholdet de to landene imellom.

Fremskrittene ble raskt kunngjort etter at Kim fredag krysset grensen som deler nord og sør for første gang.

Fra før har Kim varslet stans i atomvåpenprøvesprengningene.

Bildene av de smilende statslederne står i gledelig kontrast til situasjonen for bare få måneder siden, da en krig – muligens ført også med atomvåpen – fremsto som en reell fare.

Flere forsøk før

Likevel er det grunn til å holde hodet kaldt: Å erklære Koreakrigen som avsluttet er mest av alt symbolpolitikk. Oppmuntret av Sovjetunionens diktator Josef Stalin angrep Nord-Korea Sør-Korea i 1950. Det utløste en internasjonal konflikt, der også USA og Kina koblet seg på. Våpenhvilen i 1953 ble aldri til en fredsavtale.

Det er bra om det skjer nå, men i seg selv betyr det lite.

En avtale om atomnedrustning vil være velkommen, men dette har vært prøvd før. USA trakk sine taktiske atomvåpen ut av Sør-Korea i 1991. I 1992 kom en foreløpig avtale om atomnedrustning, men den trådte aldri i kraft. Siden har Nord-Korea etter alt å dømme skaffet seg et arsenal av slike våpen.

Oppfølgingen viktig

De positive signalene nå må følges opp av konkret handling. Det vil vise seg om diktator Kim mener alvor eller bare vil kjøpe seg tid og internasjonal velvilje.

Kim opptrer ut fra styrke i den forstand at han nå trolig rår over atomvåpen. Men han er leder av et lutfattig land som desperat trenger internasjonal hjelp. Uten den kan selv ikke den rå undertrykkelsen av egen befolkning redde Kim i lengden.

Spørsmålet er også om USA og Kina er klare for å spille den konstruktive rollen de må spille hvis noe av varig verdi skal skje. Særlig er Kina viktig, som Nord-Koreas eneste internasjonale støttespiller av betydning.

Hvor mye ære har Trump?

Moon har gitt USAs president, Donald Trump, mye av æren for den bevegelsen som er kommet i konflikten.

Det har ikke manglet på hverken harde ord eller sanksjoner fra USA tidligere. Kinas vilje til nå, omsider, å iverksette sanksjoner mot Nord-Korea, har nok vært vel så viktig.

Likevel er det godt mulig at Trumps mange skarpe og litt uforutsigbare utspill det siste året har bidratt til å få Kim inn i et mer fornuftig spor.

Snart skal Trump selv møte Kim. Da vil USAs president få muligheten til å vise at han kan bidra konstruktivt også i neste fase. Den blir avgjørende.