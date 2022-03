Aftenposten mener: Krisen viser hvor viktig EU er

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) deltar på en markering av at de første overvåkingsflyene P-8A Poseidon kommer til Evenes militære flyplass.

Det bør selv en forsvarsminister fra Senterpartiet kunne innrømme.

Russlands invasjon i Ukraina viser to ting for norsk beredskap og sikkerhet. Det ene er hvor viktig Nato-medlemskapet er. Det andre er hvor viktig et nært og godt forhold til EU er.

Det er særlig betydningen av EU som fremstår tydeligere i denne krisen.