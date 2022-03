Aftenposten mener: Gratulerer med kvinnedagen!

Nå nettopp

8. mars-markering på Youngstorget i Oslo i 2020 – fire dager før landet stengte ned. I fjor var markeringene stort sett digitale.

Abortnemndene bør forbedres, ikke avskaffes.

Debatten om hvorvidt det fortsatt er behov for kvinnedagen, er blitt en fast, årlig øvelse i dagene før 8. mars.

Disse debattene handler gjerne om at nå er det menns tur. Menn har sakket akterut, og topper statistikkene for skolefrafall, sosialhjelp, kriminalitet, fengsel og selvmord – bare for å nevne noe. Men menns problemer løses ikke med motstand mot like muligheter for alle.