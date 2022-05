Aftenposten mener: Et tidsskille for Nato og Norden

Det er ikke Sveriges og Finlands skyld at alliansefriheten må ta slutt.

Leder

Historisk 17. mai for president Sauli Niinistö og kong Carl Gustaf i Stockholm.

Nordmenn kommer til å huske 17. mai-feiringen i 2022. Etter koronaårene kom atter sol og fest og tidenes lengste barnetog i Oslo.

Men dagen i Stockholm blir husket lenger. Finlands president Sauli Niinistö kom på statsbesøk. På en pressekonferanse med kong Carl Gustaf bekreftet han en epokegjørende hendelse for hele Norden: Sverige og Finland står sammen om å søke medlemskap i Nato.

Søknadsprosessen blir mer humpete enn ventet. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har stukket kjepper i hjulene. For Norge er saken uansett lett. Sverige og Finland må hilses hjertelig velkommen i alliansen som Norge, Danmark og Island har vært medlemmer av siden starten i 1949.

Militært har svensker og finner samarbeidet med Nato i flere år. Men medlemskap er noe mer. Sverige og Finland veves inn i alliansens kommandostruktur. Forsvaret av Norden blir sterkere.

I den kalde krigens tid sto Nato i vest mot Warszawapakten i øst. To militærallianser holdt hverandre i sjakk gjennom gjensidig avskrekking. Begge sider var rikelig utstyrt med atomvåpen. Begge sider visste også at en krig ville ha helt ødeleggende konsekvenser.

I dette militært og politisk fastlåste bildet var det slett ikke så dumt at det fantes noen få alliansefrie land i Europa. Sverige og Finland opererte med klokskap, blant annet som pådrivere i den såkalte Helsingfors-prosessen for å bygge ned de politiske spenningene mellom øst og vest.

Viktige prinsipper om sikkerhet, fred og menneskerettigheter ble nedfelt i sluttdokumentet fra Konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa (KSSE) i Helsingfors i 1975.

Det er ikke Sveriges og Finlands skyld at alliansefrihetens tid er ute. Det er Vladimir Putins. Den russiske presidentens angrepskrig i Ukraina er et grovt brudd med folkeretten. Den har gjort det utrivelig klart for folk i Norden at Russland ikke er til å stole på. Et sterkt militært forsvar gir trygghet mot angrep.

Sveriges og Finlands Nato-medlemskap betyr ikke at kontakten med Russland skal legges på is. Dialogen må føres videre, kanalene må holdes åpne, blant annet for å gjendrive Putins påstander om at Nato er en aggressiv militærallianse som truer Russlands sikkerhet.

For det er ikke sant. Nato er en forsvarsallianse som ikke vil invadere og okkupere andre land i Europa. Der ligger en grunnleggende forskjell på Nato og Russland. Putin må få høre det igjen og igjen, selv om han jo egentlig alt vet det.