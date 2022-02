Aftenposten mener: Elbilfordeler må revurderes

19. feb. 2022 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Kollektivtrafikken er viktigere å satse på enn å subsidiere elbiler.

Reduserte bompenger. Muligheter for gratis parkering. Kjøring i kollektivfelt. Alt dette er attraktive fordeler for elbilentusiasten. På toppen av dette bidrar elbilistene til det viktigste: De hjelper til med å nå klimamålene.

I en ny måling viser det seg at det for første gang passerte flere elbiler i Oslos bomring enn bensinbiler. I november 2021 var det 37 prosent flere elbiler i bomringen enn i november 2019. En vekst på over 2,5 millioner passeringer. Det er isolert sett gode nyheter.