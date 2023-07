Det siste Macron ønsket seg

Protester har brutt ut i kjølvannet av politidrapet på 17 år gamle Nahel.

Frankrike slites av nye opptøyer, bare måneder etter protestene mot pensjonsreformen.

04.07.2023 08:07

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det har luktet svidd i Frankrike i snart en uke. Opptøyene ble utløst av at en 17 år gammel gutt, bare kjent som «Nahel M.», ble drept. Han ble skutt og drept av politiet i Nanterre, en forstad utenfor Paris. Voldelige opptøyer brøt ut etter at politimannens forklaring viste seg ikke å stemme overens med et videoklipp.

Søndag morgen kunne det franske innenriksdepartementet fortelle at 719 mennesker var blitt arrestert i forbindelse med opptøyene på bare ett døgn. Svært mange var under myndighetsalder. Noen var bare 12 år.