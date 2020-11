Aftenposten mener: Også det norske valgsystemet trenger endring

På noen områder har USA en bedre valgordning.

Det amerikanske valgsystemet har sine svakheter. Det har det norske også. CARLOS BARRIA/Reuters/NTB

Interessen for det amerikanske valgsystemet er stor.

Det er åpenbart at regler for stemmerett, valgkretser, rettslige hindre eller fysisk avvikling kan påvirke resultatet. Et mye diskutert tema i USA i det siste er for eksempel om forsinkede poststemmer skal telles.