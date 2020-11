Aftenposten mener: Farlig krig i Etiopia

En fredsprisvinner er blitt krigsherre. Kanskje burde Nobelkomiteen ha ventet.

Abiy Ahmed hadde større grunn til å smile for et lite år siden. Haakon Mosvold Larsen

For mindre enn et år siden ble Etiopias statsminister Abiy Ahmed overrakt Nobels fredspris i Oslo. Han fikk den for fredsprosessen med nabolandet Eritrea.

Nå har Ahmed gått til krig mot Tigray-regionen nord i eget land. Konflikten brøt ut samtidig med presidentvalget i USA og fikk lite oppmerksomhet i starten.