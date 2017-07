Aftenposten mener: En fordel at verdensøkonomien blir mindre avhengig av USA og Storbritannia

Det internasjonale pengefondet, IMF, kom nylig med oppdaterte prognoser for den økonomiske veksten i år og neste år. IMF nedjusterer vekstanslagene for USA og Storbritannia, mens troen på høyere vekst er blitt styrket for EU, Kina, Japan og Canada. Der er ingen selvfølge at det går bedre et sted, når det går dårligere et annet. Derfor er det gode nyheter IMF kommer med.

Spesielt i USA og Storbritannia er situasjonen svært usikker. Presidentskapet til Donald Trump slutter ikke å overraske. Prosessen og utfallet av britenes skilsmisse med EU er også vanskelig å si noe sikkert om.

Anslagene fra IMF for den amerikanske økonomien justeres ned med 0,2 prosentpoeng til 2,1 prosent. Hovedårsaken til at IMF ser mørkere på utsiktene for USA, er at president Donald Trump sliter med å levere på det han har lovet. Spesielt gjelder dette å ta ned kostnadene ved Obamas helsereform. IMF er også svekket i troen på at Trump vil klare å få opp farten i økonomien ved å gjennomføre skattekutt og øke investeringene til infrastruktur.

Første kvartal i år var labert for Theresa May, og IMF justerer ned prognosene for økonomisk vekst med 0,3 prosentpoeng til 1,7 prosent. Anslagene er usikre. Det kan godt hende at Storbritannia kommer dårlig ut i brexitforhandlingene med EU. Det kan føre til en enda større nedtur for landets økonomi, selv om mesteparten av nedturen vil komme først etter at landet forlater EU i mars 2019.

Med så mye rusk i motoren for to av de største og viktigste drivkreftene i verdensøkonomien, er det en fordel for Norge og de fleste land at verdensøkonomien blir mindre avhengig av Storbritannia og USA. Andre store land tar over og drar verdensøkonomien opp.

Kina kommer til å vokse med 6,7 prosent, skal man tro IMF. Prognosen er nå justert opp med 0,1 prosentpoeng. I Europa er Spania, Tyskland, Frankrike og Italia lyspunkter. Nå tror IMF at veksten for EU totalt sett vil ta seg opp med 0,2 prosentpoeng til 1,9 prosent.

Prognosene for verdensøkonomien sett under ett er uendret for 2017, på 3,5 prosent. I fjor var veksten 3,2 prosent. Det er første gang siden finanskrisen at IMF venter vekst for alle verdens største økonomier.

IMF kommer med flere dårlig skjulte spark mot Trump og advarte blant annet om at proteksjonisme gjør at alle land taper. Selv holder Trump-administrasjonen fast ved målet om en vekst på 3 prosent og kaller planen for å få til det for «MAGAnomics». Det er en sammenstilling av Trumps slagord «Make America Great Again» og ordet «economics». I fjor vokste den amerikanske økonomien med 1,6 prosent. Det er langt opp og frem for at Trumps skal nå sitt mål.