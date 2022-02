Aftenposten mener: Svak start for Olaf Scholz

Én time siden

Tysklands nye kansler Olaf Scholz møter mye kritikk.

Den nye regjeringen i Berlin opptrer tafatt.

Mange ønsket maktskiftet i Tyskland 8. desember i fjor velkommen. Sosialdemokraten Olaf Scholz ble ny kansler etter Angela Merkel. SPD fikk med seg De grønne og Fridemokratene i koalisjonen.

De tre partiene imponerte med resolutte forhandlinger og et ganske offensivt program. Siden har det gått trått. Scholz har ikke fått pandemien under kontroll. Dette er den mest presserende saken innenriks. Regjeringen har flagget vaksinepåbud, men vedtaket er ikke fattet. Det er forståelig nok, for den politiske kostnaden vil være høy.