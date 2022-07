Aftenposten mener: Tunisia mot autoritær stabilitet

Tunisias president Kais Saied avgir her stemme under denne ukens folkeavstemning.

En ny grunnlov gir presidenten mye mer makt.

Mandagens folkeavstemning i Tunisia ser ut til å sikre president Kais Saied det meste av makten. Over 90 prosent av dem som avla stemme, har ifølge offisielle tall stemt for hans forslag til endringer av landets grunnlov. Riktignok var fremmøtet meget lavt. Opposisjonen boikottet dessuten prosessen. Likevel ser det ut til at intet kan hindre endringene.

Den såkalte arabiske våren startet med opprør i Tunisia. Diktatoren Ben Ali ble drevet fra makten. Demokrati ble innført. Siden da har makten vært delt mellom en president og et parlament. Begge hentet legitimiteten fra frie valg.