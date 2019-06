Aftenposten mener: Tankskip-angrepene kan øke faren for krig

På en måned er seks tankskip blitt angrepet ved Den persiske gulf. Det siste fant sted i Omanbukten torsdag morgen og rammet det norskeide skipet Front Altair og det japanskeide skipet Kokua Courageous. Vitner beskriver at de hørte tre eksplosjoner fra Front Altair. Senere brøt det ut en kraftig brann. Heldigvis ble ingen alvorlig skadet.

Foreløpig er det ikke klart hva som forårsaket eksplosjonene. Det er heller ingen som har tatt på seg ansvaret for angrepene. Etterforskningen som ble iverksatt av Norge, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater etter at fire skip ble angrepet i forrige måned, konkluderte imidlertid med at statlige aktører måtte stå bak. Den viste at magnetiske miner var blitt plassert på skipene av svært godt trente dykkere, og at angriperne hadde kommet seg ubemerket inn og ut av farvannet.

USA og flere andre land har lagt skylden på Iran for angrepene. Ingen andre grupper som opererer i området, «har de nødvendige ressurser eller ferdigheter til å gjennomføre noe som er så sofistikert», uttalte utenriksminister Mike Pompeo før helgen.

Irans økonomi er under kraftig press som følge av USAs sanksjoner mot landet, og som NUPI-forsker Kjetil Selvik påpeker, kan Iran ha et ønske om å vise verden at «de ikke nødvendigvis vil sitte stille mens de utsettes for dette hardkjøret». Oljeprisen spratt i været etter angrepene torsdag. En femtedel av verdens oljeeksport passerer gjennom Hormuzstredet utenfor Iran.

Iranerne nekter på sin side for at de har noe som helst med angrepene å gjøre og retter kraftig skyts mot USAs anklager.

Det som er sikkert er at hendelsene bidrar til å heve spenningen mellom USA og Iran ytterligere. I verste fall kan det ende med krig. USA har allerede økt sin militære tilstedeværelse i området. Et hangarskip og bombefly ble sendt forrige måned, mens 1500 soldater er ventet å følge etter de kommende ukene.

Det beste ville vært om begge sider viste besinnelse og satte seg ned ved forhandlingsbordet. Dessverre virker det urealistisk i dag. «Det er for tidlig bare å tenke på å inngå en avtale», skriver USAs president på Twitter.

Men selv om en formell avtale er umulig, bør det være mulig å finne måter å dempe spenningen på. Dersom Trump trekker USA inn i en ny konflikt i Midtøsten, uten å ha strukket seg langt for å finne en annen utvei, er det et stort løftebrudd overfor velgerne. Da kan han få hard medfart når velgerne gir sin dom over presidentskapet neste år.