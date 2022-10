Aftenposten mener: Klok pris fra Nobelkomiteen

Nå nettopp

Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, offentliggjorde vinneren av årets fredspris på Nobelinstituttet i Oslo fredag.

Årets prismottagere er verdige vinnere.

Den russiske organisasjonen Memorial, den ukrainske organisasjonen Center for Civil Liberties og den belarusiske menneskerettighetsadvokaten Ales Bjaljatski får Nobels fredspris.

Det kan ikke ha vært enkelt for Nobelkomiteen å plukke ut prisvinnere i år. Det var ingen klare favoritter. Krigen i Ukraina lå som en mørk sky over utdelingen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var blant dem som toppet bettinglistene. Han er et viktig symbol for det krigsrammede landet, men fristen for å nominere prismottagere gikk ut før invasjonen av Ukraina.