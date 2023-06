Tybring-Gjedde bør beklage

Uigurer rammes av tvangsarbeid, tvangssterilisering og andre overgrep. Det bør stortingspolitikere bry seg om.

Uigurenes situasjon berører mange. Selv Christian Tybring-Gjedde bør begynne å bry seg.

10.06.2023 10:26

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fremskrittspartiets utenrikspolitiker Christian Tybring-Gjedde bør komme med en beklagelse så fort som mulig. For det han torsdag fikk seg til å si om Norge, Kina og uigurene, var uverdig for et medlem av landets nasjonalforsamling.

Uigurene er en minoritet som utsettes for grov forfølgelse i Xinjiang-regionen i Kina. Amnesty anslår at mer enn én million uigurer er blitt holdt i interneringsleirer uten lov og dom. Bruddene på grunnleggende menneskerettigheter er en verkebyll i forholdet mellom Kina og store deler av det internasjonale samfunn.

Men fra Stortingets talerstol sa Tybring-Gjedde altså dette:

– Folk der ute, unnskyld meg, gir blaffen i uigurene. De er opptatt av Norges interesser. Det burde vi også være i denne salen. De fleste vet ikke hvem uigurene er eller hvor de er lokalisert. Vi burde være opptatt av Norge, Norges interesser, fokus én, fokus to og fokus alt.

Noen politikere har det med å være raske til å fastslå hva «folk» er opptatt av. Det er et sikkert kjennetegn ved den lettvinte populismen. Tybring-Gjedde har ikke grunnlag for å si, på vegne av «folk der ute», at folk gir blaffen i uigurene.

Verre, og pinligere, er ytringen om at også Stortinget burde la være å bry seg med det som ikke har med Norge å gjøre. For det første er det uanstendig. Norske myndigheter, særlig utenrikspolitikerne, bør definitivt interessere seg for menneskerettighetene.

For det andre burde det være klart, også for Tybring-Gjedde, at denne saken har betydning for norsk-kinesiske forbindelser og norske interesser. I kampen for grunnleggende menneskerettigheter ligger også et forsvar for folkeretten og en regelstyrt verdensorden. Den er viktig, ikke minst for små nasjoner som Norge.

SV, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Rødt fremmet i Stortinget et forslag om å nedsette et eksternt utvalg for å se på uigurenes situasjon. Utvalget skulle ta stilling til om overgrepene i Xinjiang-provinsen er et brudd med internasjonal rett.

Forslaget fikk ikke flertall. Men Tybring-Gjedde var den eneste i debatten som gikk inn for å avfeie hele temaet.

Etterpå gjorde han det bare verre for seg i et intervju med Nettavisen.

– At Norges nasjonalforsamling diskuterer undertrykkelse av uigurer er bortkastet tid, sa han der.

I denne saken har Tybring-Gjedde ikke så mye mer tid å kaste bort. Han bør rett og slett beklage.