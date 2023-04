Et ellevilt krav fra Bondelaget

Det kan virke som om bøndene har mistet bakkekontakten.

Lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, har levert et stort krav i årets jordbruksoppgjør.

Fjoråret ble trangt for de aller fleste yrkesgrupper. Oljebransjen gjorde det bra, med en lønnsvekst på nærmere 8 prosent. Men dette blekner likevel mot bøndene.

I et år der de aller fleste fikk mindre å rutte med, viser tallene et jubelår for bondenæringen. De fikk kompensert alle kostnadsøkninger, enten det er renteutgifter, drivstoffpriser, byggematerialer eller gjødsel. Og på toppen økte inntektene med i gjennomsnitt 14,4 prosent, ifølge budsjettnemnda for jordbruket.

Gjennomslaget i fjor var i overkant av hva bøndene kunne forvente. Likevel er misnøyen fortsatt så stor at de to bondeorganisasjonene nå er splittet. Småbrukarlaget har brutt og blir ikke med på forhandlingene.

De gode resultatene fra i fjor er strategisk nedtonet også fra Norges Bondelags side. Det er også resultatene fra Grytten-utvalget, som skulle svare på misnøyen med tallgrunnlaget i jordbruksforhandlingene. Utvalget fant ut at de bøndene som utnytter sine markedsmuligheter, kan tjene ganske bra. Og dessuten: At det egentlig er umulig å vedta politisk hva en bonde skal tjene. Deres inntekter som selvstendig næringsdrivende vil avhenge av en rekke ting, ikke minst bondens egne vurderinger og valg.

Likevel har en rekke politiske partier vedtatt nettopp hva en bonde skal tjene. Og det ut fra et premiss om at bønder tjener mindre enn alle andre. Målet er at det såkalte inntektsgapet til andre grupper skal tettes. Uten at noen kan si hvor stort dette er, eller om det i det hele tatt eksisterer. I praksis er dette et prinsipp om at bønder skal ha bedre inntektsutvikling enn alle andre.

Årets krav fra Bondelaget er på 6,9 milliarder. Mindre enn det eksepsjonelle året 2022, men politisk sett langt drøyere. I fjor gikk mesteparten av pengene i oppgjøret til å dekke galopperende kostnader.

I år skal det aller meste gå til å øke bøndenes inntekter langt mer enn alle andres. Norsk Bondelag krever en inntektsvekst på intet mindre enn 171.000 kroner pr. årsverk.

Det tilsvarer en inntektsvekst fra 2022 på 36 prosent. Den samlede økningen over to år vil da bli på langt over 50 prosent.

– Vi har nok aldri sett noe lignende, sa statens forhandlingsleder, Viil Søyland. Hun er ikke kjent for å overdrive.

Bondenæringen har opparbeidet seg en betydelig politisk godvilje de siste årene. Den bør de forvalte klokere og mer langsiktig enn dette. Strategien nå later til å være å kryste mest mulig penger ut av staten og forbrukerne mens Senterpartiet ennå sitter med landbruksministeren.