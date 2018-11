Flybonuspoeng opptjent på arbeidsreiser er skattepliktige dersom de brukes privat.

Slik har regelverket vært lenge. I praksis har trolig mange brutt loven. Risikoen for å bli oppdaget er minimal, i tillegg til at neppe alle arbeidstagere er bevisst at denne ytelsen er skattepliktig.

Nytt av året er en presisering av at arbeidsgiver som har plikt til å innrapportere slike ytelser til myndighetene. Det er enklere sagt enn gjort.

Det overlates til bedriftene å finne ut av hvordan innsamling og vidererapportering skal administreres. Den eneste måten bedriftene kan få slik informasjon på, er ved at arbeidstageren oppgir den. Dessuten utløser også privat bruk av bonuspoeng arbeidsgiveravgift, slik at innrapportering sannsynligvis vil gi økte utgifter for bedriftene også.

For arbeidsgivere kan dermed det enkleste være å forby opptjening av bonuspoeng i jobbsammenheng. Grunnproblemet med denne type lojalitetsprogram er at den ansatte nyter fruktene av noe arbeidsgiver betaler for. Den ansatte kan derfor ha incentiv til å fly mer og velge dyrere flybilletter enn nødvendig. Et forbud vil dermed kunne spare penger for arbeidsgiver, som da også slipper å bygge opp administrative rutiner for innmelding og bruk av ansattes bonuspoeng.

På den annen side er det mange arbeidsgivere som ser fordelen ved at ansatte får et slikt frynsegode: For eksempel kan loungetilgang gi bedre muligheter til å arbeide på reisen.

Derfor kan en annen løsning være å kreve at opptjente bonuspoeng må brukes på jobbreiser. Da vil bedriftene spare penger, og den ansatte vil ikke ha private incentiver til å opptjene flest mulig bonuspoeng.

Denne siste løsningen gjelder allerede for dagens stortingsrepresentanter. Men Aftenpostens sak før helgen viser at også dette alternativet er enklere i teorien enn i praksis.

Stortinget har ikke noe system der opptjente bonuspoeng skal innrapporteres. I tillegg bestilles de fleste flyreisene av Stortingets reisekontor, som ikke har tilgang til representantenes bonuskonti. Om man benytter reisekontoret, har representantene da i praksis valget mellom å bryte regelverket og å la poengene forfalle. Ved det første tilfellet snyter man på skatten, ved det andre taper staten penger.

Det er grunn for arbeidsgivere til å være skeptiske til bonuspoeng. Ideelt sett burde frynsegoder som loungetilgang og hurtigkø blitt innkjøpt på ordinært vis. Men når bonuspoengsystemet engang eksisterer, bør det brukes til å redusere reiseutgifter så mye som mulig.

Det gjelder ikke minst for våre egne folkevalgte. Selv om det innebærer at de må bestille flybilletter selv.