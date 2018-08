Aftenposten mener: Høyre med mislykket nyansering om kontantstøtte

Mens regjeringsmedlemmer har avviklet velfortjente ferier både i og utenfor Iran, har statsminister Erna Solberg startet en debatt om kontantstøttens effekt på integrering og sysselsetting.

«Selv om det er flere kvinner med innvandrerbakgrunn som er hjemme, så betyr ikke det nødvendigvis at det skyldes kontantstøtten», sa statsministeren til Aftenposten i forrige uke.

I politisk kvarter på NRK mandag forsøkte kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) å nyansere debatten. «Man gjør det for lett når man tilskriver kontantstøtten hele forklaringen» på lav yrkesdeltagelse, ifølge Høyres nestleder.

I og for seg kan det være et poeng at kontantstøttens forbannelser ofte blir lett å ty til i diskusjoner om integrering og yrkesdeltagelse. Hvor stor effekten er, kan også diskuteres.

Fire dager i barnehagen og én dag med kontantstøtte? I teorien blir dette mulig fra august.

Men dette siste forsøket på nyansering fra Høyre må sies å være mislykket. For det første er det få som «tilskriver kontantstøtten hele forklaringen» på hvorfor yrkesdeltagelsen blant innvandrerkvinner er lavere enn andre grupper.

Sanner argumenterer altså mot en stråmann. Få er uenige med ham i at språkferdigheter, kompetanse og eventuelle kulturelle barrierer er viktige når lav sysselsetting skal forklares. Men ingenting av dette er et argument for kontantstøtte.

For det andre er det veldokumentert at kontantstøtten har effekt på mødres sysselsetting, og at endringer i støtten påvirker yrkesdeltagelsen. Fjerning av kontantstøtten vil ikke sørge for at alle kontantstøttemottagere plutselig vil være i arbeid. At en del kontantstøttede foreldre ikke ville sendt ungen i barnehagen uansett, er også riktig. Men kontantstøtten har også en selvstendig, negativ effekt på sysselsetting. Dermed tror Erna Solberg feil når hun ikke tror «det er kontantstøtten som gjør at de er hjemme».

Fakta: Kontantstøtte Foreldrene til en ettåring som ikke har barnet i barnehage kan i løpet av et år få inntil 82 500 kroner i kontantstøtte. Summen er skattefri.

Ca. 17.000 barn mottok kontantstøtte ved utgangen av mars i år. Så å si alle mottok full sats.

Tall for landet som helhet viser at 31 prosent av barna i kontantstøttealder mottar kontantstøtte. Det er store geografiske variasjoner både på landsbasis og internt i Oslo.

Rundt 30 prosent av barn i kontantstøttealder i Oslo mottar støtte. I bydel Nordre Aker, som ligger lavest i Oslo, mottar bare 16,3 prosent av barna støtte. I disse bydeler som Stovner og Alna mottar henholdsvis 51,2 og 46,2 prosent av barna slik støtte.

Tallmessig er det imidlertid flere barn i bydel Grünerløkka (218) som mottar slik støtte enn det er i bydel Stovner (195). Det skyldes at det er langt flere barn i kontantstøttealder på Grünerløkka enn på Stovner.

For det tredje er det merkelig at Høyre, av alle, ikke skal være opptatt av slike effekter. Bekymringen for at ulike støtteordninger kan virke passiviserende er ellers en grunnplanke i partiets velferdspolitikk. Når det kommer til kontantstøtten, er altså dette aspektet forsvunnet som dugg for solen. I stedet handler det om valgfrihet til å få penger utbetalt kontant i stedet for å benytte seg av barnehage.

Riktig galt går det så når Jan Tore Sanner (H) anklager Arbeiderpartiet for manglende respekt for KrF fordi de går til angrep på «KrFs kjernesak gjennom 20 år».

Til det er det å si at politiske partier bør innta standpunkter etter hva de mener er riktig for befolkningen og samfunnet. Ikke av respekt for andre politiske partier. Forhåpentlig er også Høyre egentlig enig i det.