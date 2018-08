Aftenposten mener: Den tyrkiske valutakrisen stopper ikke ved landegrensen

Mandag måtte den tyrkiske statsbanken rykke ut med en klar beskjed til valutamarkedet: Alt vil bli gjort for å sikre stabilitet.

Bakgrunnen for meldingen var den tyrkisk liraens dramatiske utvikling – den falt 20 prosent fredag i forrige uke. Før helgen stilte tyrkere seg opp i hopetall for å veksle inn den lokale valutaen i dollar eller på annet vis overføre penger til utlandet. Store summer ble plassert i japanske yen og sveitserfranc.

Den økonomiske uroen smittet over på børsene i Asia mandag, kunne nyhetsbyrået NTB melde. I Tokyo falt Nikkei 225-indeksen med nesten 2 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong gikk ned 1,4 prosent.

Også i Europa falt verdien av den tyrkiske liraen, og valutakrisen smittet over på aksjemarkedet. På Oslo Børs falt hovedindeksen 0,7 prosent de første minuttene etter at handelen startet.

Lira-raset kom like etter at USAs president Donald Trump uttalte at han vil fordoble tollen på tyrkisk stål og aluminium. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har siden gått hardt ut mot USA, og søndag hevdet han at det kraftige fallet skyldes et politisk komplott mot Tyrkia.

Tyrkiske myndigheter iverksetter nå en rekke tiltak for å hindre ytterligere valutafall. Spørsmålet er om det vil være tilstrekkelig. Siden Erdogan tiltrådte som president i 2014, har den tyrkiske liraen falt med 66 prosent mot den amerikanske dollaren. Bare siden Erdogan kunngjorde at han ville ta kontroll over valutaen i mai, har den falt med 31 prosent.

Når Erdogan legger skylden på utenlandsk sabotasje, vil det kunne skremme bort utenlandske investorer, som den tyrkiske økonomien trenger sårt.

Mye taler for at den økonomiske situasjonen i Tyrkia bidro sterkt til at Erdogan fremskyndet presidentvalget som fant sted i sommer. Den høye prisstigningen som den jevne tyrker nå må slite med, ville ha kunnet koste presidenten stemmer dersom valget var blitt avholdt som planlagt i november 2019.

Utenriksminister Mevlüt Çavusoglu har foreløpig en mildere tone enn Erdogan og oppfordrer USA til å være lojal overfor gammelt vennskap og felles medlemskap i NATO. Det er å håpe at oppfordringen lyttes til. Et tyrkisk valutasammenbrudd vil være svært problematisk for Europa.

Et annet moment er konsekvensene av en kraftig svekket tyrkisk lira over tid. Når valutaen er billig, går importprisen på tyrkiske varene ned. Det kan umulig være noe den amerikanske presidenten Donald Trump setter pris på.