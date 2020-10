Aftenposten mener: Ola Borten Moe bør kalles inn til åpen høring

Han kan ikke skylde på at han ikke visste bedre.

Nå nettopp

Denne uken gjorde NRK det kjent at Ola Borten Moes olje- og energidepartement visste at leting i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt. Men departementet holdt kunnskapen tilbake for Stortinget, forteller NRK.

Saken skriver seg tilbake til 2013, da et enstemmig storting gikk inn for oljeleting sørøst i Barentshavet. Stortinget la til grunn at prosjektet kunne bli svært lønnsomt. Ifølge argumentene politikerne på Stortinget fikk fra regjeringen, kunne verdiene ligge på mellom 50 og 280 milliarder kroner.