Aftenposten mener: Pensjonister bør finansiere papirslippen selv

Senterpartiet benyttet Stortingets åpningsuke til nok en gang å foreslå gjeninnføring av papirutskrift og postutsendelse av den månedlige pensjonsslippen.

Etter at NAV gikk over til elektronisk melding i fjor og sparte 30 millioner kroner, har Pensjonistforbundet, med god hjelp av Stortingets opposisjon, skapt rabalder.

Det er lett å ha sympati med eldre som er lite vant med digitale verktøy. Mange har levd store deler av livet uten datamaskin og kan foretrekke brevgiro, personlig oppmøte i banken og brev i postkassen. Opplevelsen av ikke å henge med i samfunnsutviklingen kan være tung.

Samtidig skorter det ikke på ironi i det som er blitt en symbolsak for Pensjonistforbundet.

Kampanjen «Jeg vil se slippen min» skal ha fått over 30.000 underskrifter, mange av dem via Pensjonistforbundets spesialopprettede nettsted www.slippenmin.no. Også på Facebook har engasjementet vært stort. Man må tro at de samme menneskene er i stand til å logge inn på www.nav.no.

Retorikken i saken er blåst ut av proporsjoner. Ifølge Senterpartiet kan elektronisk pensjonsslipp innebære «dramatisk forringet livskvalitet» og «i verste fall ødelegge folks liv». Pensjonistforbundet har kalt situasjonen en «unntakstilstand».

Det er i dag mulig å få opplysningene ved å ringe NAV Kontaktsenter, møte opp på NAV-kontoret eller gjennom elektronisk innlogging. I spesielle tilfeller kan NAV også sende slippen i posten.

Regjeringen meldte i statsbudsjettet at de fleste pensjonister nå ser ut til å ha tilpasset seg endringen, og henvendelsene om saken har gått kraftig ned.

Når man vet hvilken millionbesparelse denne digitale omleggingen gir, er det vanskelig å forstå at partier som Arbeiderpartiet, Sp, SV og KrF mener at fortsatt papirslipp er verdt å prioritere.

Dersom ingen av de tilgjengelige informasjonskanalene om det regulære, månedlige pensjonsbeløpet oppleves tilfredsstillende, bør de aktuelle pensjonistene i så fall finansiere papirutsendelsene selv.

De totale porto- og administrasjonskostnadene kan komme til fratrekk på pensjonsutbetalingen, for eksempel. Slik kan den enkelte vurdere om papirutskrift er viktig nok til å avse litt av skattelettelsene som er blitt pensjonistene til del de siste årene.

For staten finnes nemlig nok av viktigere formål.

For eksempel Pensjonistforbundets forslag om en bred, nasjonal satsing på opplæring av eldre på nett.