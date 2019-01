Aftenposten mener: Trumps mas om mur ødelegger for USA

USAs føderale myndigheter har i tre uker vært rammet av en såkalt «shutdown». Deler av statsapparatet er ikke i drift fordi det mangler penger til å betale lønninger. Mange ansatte er permittert, mens andre må jobbe uten å vite når de får lønn.

Årsaken er at presidenten og Kongressen ikke har kommet til enighet om budsjett for 2019. President Donald Trump krever penger til å betale for en mur langs grensen til Mexico, noe det demokratiske flertallet i Representantenes hus nekter å sette av penger til.

I lang tid har Trump og hans folk argumentert med at innvandringen fra sør utgjør en stor sikkerhetsrisiko mot USA. Påstanden er vanskelig å belegge med fakta. Derfor har Det hvite hus fått skarp kritikk.

Da Trump tirsdag holdt sin første tale til nasjonen fra Det hvite hus, nettopp om budsjettkrisen og muren han vil ha, snakket han i starten om en humanitær krise. Den er mer reell, men skyldes i praksis hans egen politikk. Mange migranter er strandet ved grensen fordi Trump ikke vil slippe dem inn.

Talen var ellers full av feilaktige og upresise påstander, som vanlig når Trump snakker. Noe kompromiss synes han ikke innstilt på.

Vurderer unntakstilstand

Heller ikke demokratene er særlig villige til å prøve å løse krisen ved å søke et kompromiss.

Situasjonen skaper frustrasjon, naturlig nok. Mange er enige med Trump i at innvandringspolitikken må strammes til, men ikke i å bygge en rådyr mur som ikke trengs.

Presidenten frykter trolig at også republikanske folkevalgte vil vende seg mot ham. I alle fall har han antydet at han vil erklære en unntakstilstand som han tror vil gi ham fullmakt til å beordre muren bygget. Et slikt trekk vil bli møtt av rettslige skritt.

Bananrepublikk

Det kan tenkes at Trump, glad som han er i drama, vil starte en slik prosess. Da vil han muligens kunne beordre muren bygget med penger avsatt til militære formål. Presidenten løper stor risiko for å tape saken rettslig, men det vil ta tid. I mellomtiden vil muren være løftet ut av dragkampen med Kongressen, Trump kan inngå budsjettavtale og dessuten vise sine kjernetropper at han «står på» for muren.

Om han ikke løser en unntakstilstand, vil han skape en.

Tidligere var det vanlig å kalle politisk ustabile latinamerikanske småstater med ensidig næringsgrunnlag for «bananrepublikker». USA er hverken lite eller økonomisk svakt, men det politiske livet har fått et slikt preg at det faller naturlig å minne om at bananer eksporteres også der.