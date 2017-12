Aftenposten mener: Nedslående utvikling for pressefriheten

Denne måneden kom den årlige rapporten om pressefrihet fra Committee to Protect Journalists (CPJ). Den er dyster lesning. For annet år på rad er antallet journalister som sitter fengslet for sitt arbeid, historisk høyt.

Landene som fengsler flest journalister, er ifølge rapporten Tyrkia, Kina og Egypt – henholdsvis 73, 41 og 20 journalister sitter fengslet i de respektive landene. I lys av at Tyrkia har 80 millioner innbyggere og Kina over 1,3 milliarder, er den tyrkiske situasjonen særlig dramatisk.

Rapporten går langt i å kritisere vestlige land for ikke i større grad å omtale det CPJ kaller «en global krise for pressefriheten», og for ikke å ta et større oppgjør med versting-landenes fengslingspraksis. «USA og Vesten har sviktet i å legge press på verstingene for å forbedre forholdene for pressefrihet», skriver de.

USA får særlig kritikk for å innynde seg hos sterke menn som Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Kinas president Xi Jinping.

Spesielt kraftig kritikk får den amerikanske presidenten Donald Trump personlig. CPJ kritiserer ham for å bruke nasjonalistiske retorikk, for å fiksere på islamsk ekstremisme, og for å insistere på å kalle kritiske medier «falske nyheter». Organisasjonen mener det bidrar til å legitimere rettssystemene i land der statsledere setter journalister i fengsel.

Ifølge rapporten er 262 journalister fengslet på verdensbasis på grunn av arbeidet sitt, opp fra 259 i fjor, som også var et rekordår. I Tyrkia er situasjonen blitt prekær: 73 journalister var fengslet i begynnelsen av desember 2017. For annet år på rad topper landet listen over antall fengslede journalister.

Samtlige fengslede journalister i Tyrkia er under etterforskning eller anklaget for å drive antistatlig virksomhet. Tyrkiske myndigheter har slått hardt ned på pressen i kjølvannet av fjorårets mislykkede kuppforsøk, og mange er fengslet for angivelig å ha tilknytning til Gülen-bevegelsen, som tyrkiske myndigheter hevder skal ha stått bak kuppforsøket. Flere av journalistene som nå sitter bak lås og slå, skal ikke ha gjort noe annet galt enn å bruke en kryptert meldingstjeneste. Bruken av slike meldingstjenester blir brukt som bevis for at journalistene er involvert i terrorvirksomhet.

Som NATO-medlemsland er Tyrkia en alliert av Norge. Det gjør det særlig maktpåliggende at også norske myndigheter må legge press på tyrkiske myndigheter for å stanse fengslingen av journalister.