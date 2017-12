Aftenposten mener: Lyspunkter for demokratiet i Afrika

Afrika får lite oppmerksomhet i vestlige medier, og den som kommer er mest negativ. Lille Liberia på kontinentets vestkyst er et unntak.

En grunn er at den sittende presidenten, Ellen Johnson Sirleaf, var en av tre kvinner som delte Nobels fredspris i 2011.

En annen er at George Weah, tidligere fotballspiller på høyeste nivå i Europa, denne uken vant presidentvalget og vil overta etter Sirleaf.

Nok en grunn er at Liberia står som et eksempel på demokratisk fremgang. Etter en fortid med diktatur og vold, kom landet mot slutten av 1990-tallet inn på en bedre kurs. Skiftet nå er det første i Liberia mellom to ledere som begge kom til makten gjennom frie valg.

Som kjent er demokrati ingen garanti mot andre former for vanstyre. Liberierne vil nå håpe at den nye presidenten får bukt med høy korrupsjon, skaper et godt utdanningssystem og får fart i økonomi og jobbskaping.

Blandet bilde

Om Weah er oppgaven moden, vil vise seg. Han er i alle fall ikke helt fersk som politiker. Han stilte opp i presidentvalget allerede for 12 år siden og tapte da for Sirleaf. Weah er valgt som senator og har brukt personlig formue til å finansiere skolegang for tusenvis av barn.

Etter at demokratiet var på fremmarsj i Afrika på 1990-tallet, har utviklingen senere vært mer blandet. Mange land er demokratiske bare i navnet. Valgene er til pynt snarere enn kulminasjonen av reell demokratisk konkurranse om makt.

Men det kom lyspunkter i 2017. Zimbabwes mangeårige leder Robert Mugabe, i realiteten en diktator, ble avsatt av militæret i et ublodig kupp. Det loves frie valg.

Tendenser til oppsplitting

I Kenya annullerte landets høyesterett i høst presidentvalget på grunn av uregelmessigheter. Et nyvalg ble holdt og president Uhuru Kenyatta fikk fortsette ved makten.

I Sør-Afrika ble den respekterte Cyril Ramaphosa valgt som ny leder av ANC, hvilket betyr at han trolig vil etterfølge president Jacob Zuma – en mann knyttet til en rekke skandaler – ved valget i 2019.

Problemer er det likevel nok av. Grupper som ikke føler seg inkludert i statsstyret, krever større del av kaken eller løsrivelse. I 2017 har dette vært et tema i store land som Nigeria, Kenya og Kamerun.

Fortsatt stor fattigdom

Selv om mange land har sterk økonomisk vekst og en voksende middelklasse, er den dype fattigdommen fortsatt et problem, særlig sør for Sahara.

En pågående, sterk befolkningsvekst i noen land har både positive og negative følger.

Afrika er i stor endring, men det fredelige og demokratiske maktskiftet i Liberia er bare ett av flere lyspunkter.