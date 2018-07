Aftenposten mener: Urovekkende ordveksling mellom USA og Iran

USAs president Donald Trump overrasker stadig, ved for eksempel å tilbakevise utsagn han nettopp har kommet med. Han har også overrasket ved å kunngjøre at USA ikke skal delta i militærøvelser i Sør-Korea – uten å ha informert hverken Sør-Korea eller Pentagon på forhånd.

Noe som derimot ikke er særlig overraskende, er Trumps skepsis overfor Iran. Her er også USAs lederskap for tiden på linje: Utenriksminister Mike Pompeo gir denne uken en bredside mot landet og kaller Irans ledere for «hyklerske hellige menn» som tjener seg rike mens folket lider. Samtidig ber han verdenssamfunnet slutte seg til det han kaller en «press-kampanje» mot Iran.

Det er ikke lett å trekke noen endelig konklusjon over hvem som egentlig har skylden for ordkrigen denne gang, og det hører selvsagt med til historien at Trump trakk USA ut av atomavtalen JCPOA i mai og gjeninnfører sanksjoner mot Iran.

Men med det i mente var det Irans president Hassan Rouhani som i en TV-overført tale først begynte ordskiftet akkurat denne helgen. Før Pompeos tale advarte Rouhani mot å «leke med løvens hale», og han ordla seg i tillegg slik: «Fred med Iran er all freds mor. En krig med Iran ville vært alle krigers mor.»

Ikke uventet svarte Trump på tiltale i kjent stil. I rene versaler skrev han på Twitter at Rouhani burde holde seg fra å true USA igjen, ellers ville han lide konsekvenser som få i historien noen gang har lidd. Presidenten advarte ham også om at USA ikke lenger er et land som tolererer «dine vanvittige ord om vold og død».

Det er over 16 år siden daværende president George W. Bush utnevnte Iran til å være en del av «ondskapens akse» sammen med Irak og Nord-Korea. Hva Nord-Korea angår, har Trump i løpet av et snaut år endret både retorikk og politikk betydelig. Fra å true landet i FN med fullstendig utslettelse har presidenten møtt Kim Jong-un ansikt til ansikt og kunngjort for verden at de to har et utmerket forhold.

At noe lignende vil kunne skje mellom Trump og Irans president, er langt vanskeligere å forestille seg. Gisselkrisen i Iran i 1979–1981 er ikke glemt blant amerikanerne, ei heller har iranerne glemt USAs rolle i å styrte daværende statsminister Muhammed Mossadegh i 1953. Iran har dessuten en sterkt fiendtlig holdning til Israel og er USAs motstander i flere regionale konflikter.

En eventuell militær konflikt mellom USA og Iran ville kunne bli langvarig og grusom. Kraftig ordbruk behøver ikke bety så mye, særlig ikke når den leveres via det ordknappe nettsamfunnet Twitter. Det er likevel å håpe at ordkrigen mellom presidentene roer seg – i det minste at den ikke fortsetter i versaler.