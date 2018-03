Forgiftningen av en tidligere KGB-agent og hans datter i småbyen Salisbury har skapt en stor diplomatisk krise mellom Storbritannia og Russland.

Den er alvorlig nok. I tillegg forverres det allerede dårlige forholdet mellom øst og vest som særlig Russlands intervensjon i Ukraina og stadige forsøk på å forkludre demokratiske prosesser i vest har skapt.

KGB-avhopperen Sergej Skripal ble benådet av Russland i 2010 og emigrerte som del av en spionutvekslingsavtale. Nå svever han og datteren mellom liv og død på et sykehus.

Storbritannia er overbevist om at russiske myndigheter står bak angrepet med nervegiften novitsjok, utviklet i Sovjetunionen på 1980-tallet.

London har også gjenopptatt etterforskningen av andre mistenkelige dødsfall russiske myndigheter kan tenkes å stå bak.

Britene er ingen amatører, men uten tilgang til all informasjon er det vanskelig å bedømme om bevisene i Skripal-saken holder. Hvis det stemmer at Russland står bak et giftangrep utført på britisk territorium, er det svært alvorlig.

Ingen saklig interesse

Man kan – som Russlands utenriksminister Sergej Lavrov – lure på om statsminister Theresa May reagerer raskt og såpass hardt for å avlede oppmerksomheten fra vanskene hun har i forhandlingene om den britiske utmeldingen av EU.

Likedan kan man tenke seg at Russland slo til nå for å styrke president Vladimir Putin foran søndagens valg. Mange russere ser den britiske reaksjonen, som kanskje var forutsigbar, som nok en urettferdig vestlig mistenkeliggjøring.

Alt er mulig, men i utgangspunktet må det antas at begge lands ledere opptrer mer ansvarlig. Saklig sett har ingen av dem interesse av å øke konflikten mellom øst og vest. Den står i veien for å løse viktige internasjonale problemer. Russland taper dessuten økonomisk på vestlige sanksjoner.

Russland – en mafiastat?

Man kan lure på om russiske myndigheter virkelig sto bak angrepet i den forstand at det ble aktivt besluttet på høyeste nivå – nå. Det er tenkbart at russisk etterretning slo til mot Skripal basert på en gammel ordre eller at noen i det russiske maktapparatet agerte på egen hånd. Ytterligere en mulighet er at giften kan ha kommet på avveie.

Om en slik forklaring er den rette, vil det indikere at Russland er en mafiastat presidenten ikke har styring med. Det vil være like alvorlig for verden for øvrig, men på en annen måte.

Håpet nå må i alle fall være at Vladimir Putin ser seg tjent med å bidra til full oppklaring av saken – og at begge land begrenser skadevirkningene.