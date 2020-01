Aftenposten mener: Venstre har lite å tape på et ja til EU

Venstres prinsipprogramkomité vil si ja til norsk medlemskap i EU. Nyheten kommer ikke til å skape de helt store overskrifter i Europa, det blir for smått i sammenligning med Storbritiannias utmelding. Men internt i Venstre kan det bli noen heftige uker frem til landsmøtet i april.

Innstillingen til nytt partiprogram er ikke klart før i neste uke, men statsråd og komitéleder Iselin Nybø bekrefter overfor Aftenposten at et flertall på seks i komiteen hennes vil ha EU-medlemskap. Et mindretall på fire er imot.

Venstre ble sprengt i to på Europa-saken under et ualminnelig mislykket landsmøte på Røros i 1972. Men dette har ikke skremt partiet fra å ta spørsmålet opp igjen på flere landsmøter senere. Senest i 2017 sa Venstre nei til EU.

Denne gangen kan det ligge an til et ja. Det antydes også at saken kan bli brukt som en brekkstang for dem som ønsker ny partiledelse. Partileder Trine Skei Grande, som søker gjenvalg, har vært på nei-siden i EU-spørsmålet, men vil nå ikke lenger si om hun er det fremdeles.

Nestlederemner og fremtidige lederemner som Sveinung Rotevatn, Guri Melby og Abid Raja er alle klare tilhengere av medlemskap. Partileder Grande har så langt nøyd seg med å snakke stadig mer entusiastisk om internasjonalt samarbeid, særlig i klimapolitikken.

Europabevegelsen i Norge har ikke høstet mange seire i de senere årene. De klare nei-partiene Sp, SV og Rødt har fått følge av Frp. Høyre er det eneste partiet som sier klart ja til EU-medlemskap etter at Ap fjernet dette standpunktet fra sitt program i 2017.

Ingen regjering kan stables på bena uten at ett eller flere nei-partier er involvert. Det vet både Ap og Høyre, og dermed er debatten om medlemskap parkert. Ap har hatt nok med å redde den nødvendige støtten til EØS-avtalen i egne rekker.

I 1972 sa flertallet i Venstres stortingsgruppe ja til EF-medlemskap, men partiungdommen og brorparten av Distrikts-Venstre var klart imot. Snart et halvt århundre senere er frontene annerledes, med Unge Venstre som en særlig pådriver for å gå inn i EU.

For det unge og grønne By-Venstre er det nok også om å gjøre å ta stemmer tilbake fra Miljøpartiet De Grønne. «EU er den fremste foregangsregionen for klimapolitikk i verden», skriver MDG i sitt program – men hittil uten å ivre for EU-medlemskap.

Venstre fortjener ros for «å ta debatten», som det heter. Ingen vet bedre enn dette partiet hvor ubehagelig en EU-strid kan bli, og avskallinger truer i distriktene. Men som meningsmålingene nå i lengre tid har vist, er det ikke all verdens igjen å tape.