Torsdag legger regjeringen frem en ny, helhetlig plan for endringer i smitteverntiltakene. Ifølge NTB er det ventet at planen vil inneholde avklaringer rundt 17. mai-feiringen, nye råd for hvor mange som kan samles hjemme og ute, samt nye ordninger rundt idretten.

Men kanskje viktigst: Det vil trolig bli lagt frem en plan for når og hvordan skoleelevene i trinnene over 4. klasse skal få lov til å komme tilbake til skolene.