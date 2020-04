Ringeriksbanen er en togstrekning som intet menneske hittil har prøvd, men som har levd et slags liv i offentlig forvaltning i 100 år.

De eldste planene for en ringeriksbane, vel bevart i det tidligere jernbaneverket Bane Nor, daterer seg fra 1920. I de påfølgende 70 år skjedde lite med saken, men siden 1990-tallet har Ringeriksbanen vært skrevet med stor R som et helt konkret prosjekt i samferdselspolitikken.