I Norge gleder mange seg over høye temperaturer i sommer. Her i nord har hetebølgene ennå ikke nådd et kritisk nivå, selv om de kan være alvorlige nok for eldre, barn og kronisk syke – og for landbruket.

Varmerekordene i USA og lenger sør i Europa er en mer dramatisk historie. For eksempel opplevde folk i Paris 42,6 grader torsdag.