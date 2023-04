Det er tid for å tenke stort. Også om kommunestørrelsen.

Haugesund er relativt stor kommune. Utsira, som kan skimtes oppe til venstre i bildet, er Norges minste.

Politikerne kan tegne et helt nytt kommunekart på et bord i Oslo. Det er ikke overgrep eller tvang. Det er rikspolitikk.

08.04.2023 13:23

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mange leser krim i påsken. Noen ganske få andre leser det ferske verket NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet.

Det er skrevet av et offentlig utvalg som vil ha en aktiv politikk for å få større kommuner i Norge. Den 300 siders rapporten ble forrige onsdag overlevert til kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet. Han takket vennlig og pent, men hadde et kroppsspråk som tydet på at han nok like gjerne vil lese noe av Jo Nesbø eller Anne B. Ragde.