Aftenposten mener: Det russiske folk betaler en høy pris for en meningsløs krig

14 minutter siden

Russlands president Vladimir Putin gambler med sitt eget folk som innsats.

President Vladimir Putin sa onsdag at han vil trappe opp den militære innsatsen i Ukraina. Det betyr enda mer lidelse for både det ukrainske og det russiske folk.

Dette føyer seg inn i en lang rekke fatale avgjørelser fra Russlands president. Han har satt hele sin nasjons fremtid på spill. Både økonomisk, militært og omdømmemessig har krigen i Ukraina vært et tapsprosjekt for russerne. Selv om lykken mot formodning skulle snu for Putin og hans krigsmaskin, vil gevinsten aldri kunne stå i forhold til hva denne tragedien har kostet.