Aftenposten mener: Norge må utnytte innvandrernes kompetanse

Hver femte innvandrer har høyere utdanning. 28.000 av dem jobber i yrker som ikke krever høyere utdanning. Dette går frem av A-magasinets sak om overkvalifiserte innvandrere denne uken.

Når Norge ikke nyttiggjør seg innvandrernes kvalifikasjoner, er det et langt større problem enn at det er frustrerende for dem som rammes. Det er også en bremsekloss for integreringsarbeidet, og ikke minst en reell samfunnskostnad. Ifølge Vista analyse koster denne unnlatelsessynden mer enn 5 milliarder kroner hvert år.

Årsaken til problemet er sammensatt. To av de viktigste årsakene er at innvandrere diskrimineres i arbeidslivet og sliter med å få konvertert utdanningen sin.

En ny, felles likestillings- og diskrimineringslov ble vedtatt i juni. Regjeringen ønsket å fjerne arbeidsgivernes redegjørelsesplikt, altså plikten til å opplyse om bedriftens aktivitet på området. Det ville vært et tilbakeskritt, fordi mye diskriminering ikke skjer av vond vilje, og denne typen bevisstgjøring er mer effektivt enn et forbud alene. Regjeringen fikk imidlertid ikke flertall, og redegjørelsesplikten vil bli videreført i den nye loven.

Når det gjelder problemer med å konvertere utdanning, har det vært identifisert som en flaskehals lenge, for eksempel i Norsk Gallups nå 25 år gamle undersøkelse av norske offentlige bedrifter. På dette området er Regjeringen mer fremoverlent. I Integreringsmeldingen fra mai 2016 legges det vekt på at innvandrernes medbrakte kompetanse og utdanning skal brukes, noe kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) også har tatt opp i ulike sammenhenger senere.

For innvandrere fra andre europeiske land er problemene overkommelige. Samtlige europeiske land, med unntak av Monaco og San Marino, er med i den såkalte Bologna-prosessen, som harmoniserer utdanningssystemene innenfor Europa gjennom å etablere felles terminologi, standarder og retningslinjer. For innvandrere fra land utenfor Europa er det en annen skål – foreløpig.

Unesco, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, vedtok i 2015, etter forslag fra Solberg-regjeringen, å etablere en global konvensjon for godkjenning av kvalifikasjoner i høyere utdanning. Et utkast til konvensjonen ble klart i sommer. Det kan bidra til å redusere problemet i fremtiden. Et annet, tilstøtende problem det bør være mulig å gjøre noe med umiddelbart, er sendrektighet i saksbehandlingen.

Skal Norge utnytte innvandrernes kompetanse, må saksbehandlingstiden for konvertering av utdanning forkortes, samtidig som arbeidet mot diskriminering i arbeidslivet styrkes med proaktive tiltak og ikke forbud alene.