Aftenposten mener: Raymond Johansen bør bygge, ikke kjefte

Boligbransjen er mest opptatt av bunnlinjen. Men det er ingen unnskyldning for en treg kommune.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har lagt seg ut med boligbransjen.

14 minutter siden

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) smalt til mot boligbransjen i Aftenposten i forrige uke.

– De skaper et inntrykk av at de er klare til å bygge så mye at overskuddet av boliger vil presse prisene ned. Det er rent tøys, sa Johansen.