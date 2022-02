Aftenposten mener: Kim Jong-un lar seg ikke stoppe av sanksjoner

Den humanitære situasjonen i Nord-Korea går fra vondt til verre.

En ny FN-rapport konkluderer med at Nord-Korea stadig arbeider hardt med å utvikle atomvåpen.

Leder

Det går knapt en måned uten at nedslående nyheter om Nord-Korea dukker opp i avisspalter verden over. Nå sist kommer meldingen om at landet fortsetter arbeidet med å utvikle atomvåpen og langtrekkende raketter, konkluderer en FN-rapport.

Det utrettelige arbeidet med å bli en atommakt fortsetter til tross for internasjonale sanksjoner. Listen er lang. Den inkluderer forbud mot eksport av kull, jern, bly, tekstiler, sjømat og andre produkter. Det er også innført tak på hvor mye råolje og raffinerte petroleumsprodukter landet kan importere.

Skal man tro opplysningene som er kommet fra rapporten, jakter Nord-Korea på kunnskap, materiell og teknologi til å kunne utvikle raketter som kan utstyres med atomstridshoder. Landet skal også ha økt sin kapasitet til å produsere atombrensel.

Rapporten konkluderer også med at den humanitære situasjonen i Nord-Korea stadig forverres. Hvorvidt det skyldes pandemien eller sanksjonene, er usikkert.

Nord-Korea har i flere tiår vært en internasjonal utfordring. Landet har lite annet å selge enn trusler. Hverken vennlig solskinnspolitikk eller harde sanksjoner har i særlig grad lykkes i å få landets ledere til å avstå fra å prøve å utvikle stadig farligere våpen.

Et uløselig problem er at Kim-familien aldri kommer til å gi opp sitt kommunistiske familiedynasti. Den sikreste veien til å beholde makten er ved å skaffe seg den mest effektive sikkerheten som tenkes kan i det internasjonale systemet, nemlig atomraketter.

Det er heller ingen tvil om at diktator Kim Jong-un er villig til å sulte Nord-Koreas befolkning hvis det trengs for å beholde kontrollen. Det er derfor ingen grunn til å tro at sanksjoner over tid er et heldig pressmiddel. Selv om pandemien neppe gjør situasjonen bedre, fører sanksjonene uansett til harde økonomiske kår for nordkoreanere flest.

Så sent som i 1965 var Nord-Koreas brutto nasjonalprodukt større enn Sør-Koreas. Men det var i stor grad takket være overføringer fra Sovjetunionen. Da Sovjetunionen kollapset i 1991, var det en katastrofe for den nordkoreanske økonomien. I dag er Kina Nord-Koreas viktigste allierte, men er ikke like villig å støtte sitt isolerte naboland økonomisk.

Det haster å gjenoppta forhandlingene med Nord-Korea. Jo farligere våpen landet er i stand til å produsere, desto styggere kan det bli dersom en ulykke skjer.