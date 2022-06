Aftenposten mener: Vedum presser Støre til dum revers på Sørlandet

Søgne og Songdalen kan få skille seg fra Kristiansand. Det er en seier for Senterpartiet, men neppe for så mange andre.

Vidar Ertzeid (t.v.) og Sigurd Aasen har ledet aksjonen for å få tilbake Søgne kommune.

21 minutter siden

Leder

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I tunge tider er det viktig å dyrke de små gleder. Slik kan Senterpartiet ha tenkt. For nå sier regjeringen ja til å holde folkeavstemninger i Søgne og Songdalen. De to fine sørlandsbygdene med henholdsvis 11.000 og 6000 innbyggere skal få retten til å rive seg løs igjen fra Kristiansand kommune etter tvangssammenslåingen i 2020.

Saken har skapt gnisninger internt i regjeringen. Statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet ønsket ikke disse folkeavstemningene, men ble satt under press av Senterpartiets leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. For Vedum hadde et løfte å innfri fra valgkampen i fjor. Utallige ganger nevnte han nettopp Søgne. Folk der måtte få bestemme hvor de hører til.

Søgnes skjærgård er viden kjent gjennom Amaldus Nielsens nasjonalskatt av et maleri, «Morgen ved Ny-Hellesund» fra 1885. I verdensnyhetene havnet Søgne da bygdas Anne Marie Rasmussen giftet seg med sin Steven fra den velbeslåtte Rockefeller-familien i Søgne kirke i 1959.

Søgne hadde vært kommune helt siden 1837. Songdalen, derimot, oppsto først i 1964 da kommunene Greipstad, Finsland og en mindre del av Øvrebø ble tvangssammenføyd av staten. I de senere år er Songdalen kanskje særlig kjent gjennom Gaute Heivolls suksessroman «Før jeg brenner ned», en fortelling om pyromanen som gikk løs og skapte uhyggestemning i Finsland i 1978.

Stolte aksjonskomiteer har jobbet iherdig for å gjenopprette de to kommunene. Men Arbeiderpartiets Kristiansand-ordfører, Jan-Oddvar Skisland, visste ikke noe om hva som var på gang. Nå er han sint på sitt eget parti som har latt seg presse av Senterpartiet. Hele regjeringssamarbeidet bør tas opp til ny vurdering, mener Skisland.

Det er å dra saken langt. Men Skisland har rett i at dette er et underlig stykke politikk. Regjeringen valser over vedtaket fra Kristiansand bystyre i desember. Da ble kommuneoppløsningen avvist med 39 mot 32 stemmer.

Songdalen og Søgne er tett integrert i bo- og arbeidsregionen Kristiansand. Kommunen skulle gjerne ha konsentrert seg om å levere gode tjenester til alle. I stedet må tid og krefter kanskje brukes på å gjenopprette kommuneadministrasjoner i Nodeland i Songdalen og Tangvall i Søgne.

Folkeavstemningene skal holdes i 2023. Gjennomføringen av de eventuelle skilsmissene må trolig vente helt til 2028. Regjeringen fremstår ikke «langt fremme i skoene» på denne måten. I hvert fall ikke hvis man ser det som en helt gjennomsnittlig skomaker i eller utenfor Kristiansand.