Aftenposten mener: Skolen bør ikke gå mer i revers

Nå nettopp

Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Byskolen i Sandefjord.

Regjeringen burde være opptatt av å utjevne forskjeller. Den jobben skjer først og fremst i skolen.

Det er på tide å slutte å kalle regjeringen for «den nye regjeringen». Den har rukket å fylle ett år. I sakens anledning har Høyres Jan Tore Sanner skrevet kronikk i TV 2. Han var kunnskapsminister i Erna Solbergs regjering fra 2018 til 2020. Budskapet hans er tydelig: Det er ingen skam å snu.

Han mener at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet gjør ukloke valg i skolepolitikken. Og det er ikke rart at Sanner er oppgitt. Mye av den forrige regjeringens satsing på å løfte kompetansen i norsk skole tok lang tid å bygge opp. Den sittende regjeringen fjerner en rekke av kravene som ble satt inn for å løfte kvaliteten på grunnskoleutdannelsen.