Aftenposten mener: Enighet om torsk er et lys i mørket

Men regjeringen kan ikke fire på støtten til Ukraina for å redde fiskeriavtalen med Russland.

Torsken skjermes for krigføring.

10 minutter siden

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Norge og Russland er blitt enige om en fiskeriavtale arrow-outward-link for 2023. Forhandlingene pågikk på nett i halvannen uke og ble sluttført tirsdag.

I et mer alminnelig år hadde dette vært en nyhet av det rutinemessige og forutsigbare slaget. Men Norge har nå en nabo som driver angrepskrig i Ukraina. På sjokkerende vis har Russland satt fornuften og internasjonale spilleregler til side. Fiskeriavtalen kommer som et lyspunkt i dette mørket.

For det første er den viktig i seg selv. Norge og Russland har siden 1970-tallet hatt et tett og velfungerende samarbeid om de rike fiskeriene i Barentshavet. Der lever verdens største torskestamme. Den må forvaltes på forsvarlig vis.

For det andre bærer avtalen bud om at det fortsatt finnes lommer av fornuft og normalitet i det russiske statsapparatet. Ukraina-krigen vil før eller senere ta slutt. Men det som aldri går over, er naboskapet mellom Norge og Russland.

Fiskeriavtalen er ryddig og konkret. Den setter kvoter for fangst av torsk, hyse, lodde og andre arter, basert på forskernes anbefalinger. Enighet er det også om kontrollrutiner og videre forskning. Men alt er ikke helt som før. Russerne varsler at de kan droppe hele avtalen hvis Norge stenger flere havner for dem.

Regjeringen sluttet seg i mai til EUs havneblokade av russiske fartøyer, men gjorde unntak for fiskebåter. 6. oktober kom en innstramning. Bare de tre havnene i Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø er nå åpne for russiske fiskere.

Statsminister Jonas Gahr Støre slo prisverdig fast i Stortinget tirsdag at Norge vil videreføre sin militære og økonomiske støtte til Ukraina, samt stå fast på sanksjonspolitikken mot Russland så lenge det er nødvendig.

Norge kan ikke la seg presse til å fire på denne politikken for å redde en fiskeriavtale. Men det regjeringen trygt kan gjøre, er å mane til fortsatt forutsigbarhet og ryddighet på tvers av havgrensene i nord. For Norge vet, og Russland vet, at det hverken økonomisk, økologisk eller politisk vil være lurt av russerne å kutte dette samarbeidet.

Det viktige og avgjørende med den nye avtalen er at den er vedtatt, ikke at Russland i strid med sine egeninteresser truer med å bryte den.