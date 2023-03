En dag til å brenne for frihet

8. mars har knapt vært viktigere.

Jenter i Kabul troppet opp på universitetet som de pleide. Men i februar i fjor var plutselig porten blitt lukket for dem.

08.03.2023 06:34

Og så er den internasjonale kvinnedagen her igjen, viktigere og mer brennende aktuell enn på lenge. De modige som står opp mot middelalderske og undertrykkende regimer, har akutt behov for all den støtte og solidaritet de kan få fra kvinner, menn og regjeringer verden over.

«En dag kommer den som ikke liker meg, sannsynligvis til å drepe meg», sier 74 år gamle Mahbouba Seraj i Kabul. Hun var blant dem som ble fløyet til Soria Moria i Holmenkollen i januar i fjor, for å føre samtaler med Taliban-bevegelsen.

Hun tar sjansen på å snakke fritt med franske AFP, uten tildekket ansikt, men det hjelper hittil ikke: Taliban nekter jenter å ta videregående skolegang og universitetsutdannelse. Kvinner utestenges fra arbeidslivet. Det er utålelige overgrep, basert på en forkvaklet tolkning av islam, og det betyr noe at Norge og andre land sier fra om det. Taliban-bevegelsen er splittet, verden må legge økonomisk og politisk press på bevegelsen for å lirke den i riktig retning.

Verden må heller ikke la stillheten få senke seg over det kvinnefiendtlige prestestyret i Iran. Tusener på tusener av modige iranere gikk i fjor ut i gatene i protest da 25-åringen Mahsa Amini var funnet død i moralpolitiets varetekt. Hun hadde ikke gjort noe annet galt enn å fravike regimets forhistoriske antrekksbestemmelser. Flere hundre mennesker mistet livet i sammenstøt med politi og soldater gjennom demonstrasjonsbølgen som fulgte.

Likestilling og kvinners rettigheter er et gjennomgående tema i FNs bærekraftsmål frem mot 2030. Men forsiktig uttrykt har verden svært mye ugjort på dette området. Én av tre kvinner i verden har vært utsatt for fysisk eller seksuell vold minst en gang etter fylte 15 år, ifølge FN-sambandet. Millioner av jenter lever med faren for å bli tvangsgiftet bort.

Likestillingen i hjemmene henger etter i de aller fleste land, og forverres i økonomiske nedgangstider. I løpet av en dag bruker verdens kvinner i gjennomsnitt 2,5 ganger så mange timer på husarbeid og barnepass som menn.

8. mars-dagens budskap er like enkelt som det er vanskelig: Frihet og like muligheter til alle uavhengig av kjønn. Det blir ikke oppnådd i år. Og heller ikke om 10, 20 eller 30 år. Men det er ikke et argument for å svekke innsatsen i denne kampen.

Gratulerer med dagen!