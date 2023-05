Hvor stor skal staten være?

Dette er også et spørsmål om maktspredning og mangfold.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger opp til at det offentlige skal utgjøre en enda større del av norsk økonomi.

Norge har en blandingsøkonomi. Det offentlige står for en stor del. Men det skal også være plass til det private. Nye tall viser at det private får gradvis mindre rom.

Valgene som avgjør hvordan balansen er, handler om mange hensyn. Hvor mye velferd skal det offentlige stå for? Hvor langt strekker velferdsstaten seg? Hvordan skal kvaliteten på offentlige tjenester være.

Ønskene om «mer» og «bedre» er uendelige. I et land med romslig økonomisk handlingsrom har det vært lett for politikerne å si ja til stadig mer.

Det har problematiske sider. Den ene er risikoen for at penger og ressurser ikke blir brukt effektivt nok. Viljen til å reformere kommuner, fylkeskommuner og statlig virksomhet er ikke spesielt stor.

Ett eksempel er kommunereformen. Den ble mindre omfattende enn den burde. Støre-regjeringen bruker krefter på å reversere deler av den, av regionreformen, av politireformen og av domstolsreformen. Tilnærmingen bærer preg av en tro på at prioritering ikke er nødvendig. Samtidig er bekymringen for en for dominerende stat fraværende.

Når det offentlige eser ut, får det konsekvenser for fordelingen av makt i samfunnet. Stadig mer orienteres mot det som skjer i offentlig sektor. Det blir mer risikabelt å legge seg ut med stat, fylker og kommuner når det er der pengene er.

Samtidig blir rommet for kreativitet og innovasjon utenfor det offentlige mindre. Ressurser, kompetent arbeidskraft og penger slukes av statlige budsjetter.

Revidert nasjonalbudsjett, som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la frem torsdag, gir grunn til ettertanke. Der viser tallene at det offentliges andel av norsk økonomi øker ytterligere. Den gjorde et kraftig hopp under pandemien i 2020. Siden falt andelen litt igjen. Nå ligger den an til å bli enda høyere enn da mye av samfunnet ble stengt ned.

I 2020 var offentlig sektors andel 61,8 prosent av økonomien. Prognosen for 2023 er 62,3 prosent.

Norge skiller seg markert fra nabolandene. Både i Sverige og Danmark er offentlig sektors andel av økonomien mer enn ti prosentpoeng lavere. Forskjellen er blitt større de siste årene.

Da er det verdt å spørre hvor mye av forskjellen som handler om at Norge tilbyr bedre og mer omfattende offentlig velferd, og hvor mye som handler om at pengene brukes mindre effektivt. Det er også verdt å spørre om hva det betyr for landet at det private får stadig mindre plass i økonomien.

Skal det være en blandingsøkonomi, spiller det også en rolle hvordan blandingsforholdet er.