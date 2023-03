Oslo tåler flere høyhus

05.03.2023

Høyhus vil bli bygget i Oslo. Utfordringen ligger på bakkeplan.

Et flertall i Oslo bystyre vil gi grønt lys til et nytt høyhus i hovedstaden. Det blir et kongressenter på 108 meter ved Oslo Spektrum. Oslo Plaza er Oslos høyeste.

Debatten om høyhus engasjerer. Plan- og bygningsetaten har fremmet forslag til ny høyhusstrategi. Den kommer snart til politisk behandling. Strategien tar blant annet for seg hvilke områder som er best egnet for høyhus.

