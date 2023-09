Grotesk forbrødring i øst

Nord-Koreas diktator, Kim Jong-un, møtte Russlands president, Vladimir Putin, denne uken. Vis mer

Samarbeidet med Nord-Korea viser hva Putin er blitt.

Publisert: 14.09.2023 07:54

Nord-Koreas diktator, Kim Jong-un, stabbet søndag ettermiddag om bord i det grønne, pansrede toget sitt. De fleste andre statsledere pleier å dra på utenlandsbesøk med fly. Det gjør ikke Kim. Det saktegående toget hans er blitt et symbol på hvor isolert og utdatert regimet i Pyongyang er. En rapport fra 2009 hevdet at toget er 90 vogner langt og så tungt at det ikke går fortere enn 60 km/t.

Da er det ikke noe rart at Kim måtte reise av gårde allerede søndag for å komme frem i tide. For denne gangen skulle han langt: Hele veien til romsenteret Kosmodrom Øst, 750 mil nordøst for Vladivostok. Tirsdag krysset toget grensen og rullet inn i den østlige regionen av Russland kalt Primorskij.